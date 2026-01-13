Подписан протокол по итогам VI заседания Азербайджано-итальянской межправкомиссии

В Баку подписан протокол по итогам 6-го заседания Азербайджано-итальянской совместной межправительственной комиссии.

Как передает Day.Az, документ подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

В рамках мероприятия также был принят План действий, предусматривающий реализацию в 2026-2027 годах 65 мер по 18 направлениям.