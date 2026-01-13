https://news.day.az/economy/1809098.html Подписан протокол по итогам VI заседания Азербайджано-итальянской межправкомиссии - ФОТО В Баку подписан протокол по итогам 6-го заседания Азербайджано-итальянской совместной межправительственной комиссии. Как передает Day.Az, документ подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.
В рамках мероприятия также был принят План действий, предусматривающий реализацию в 2026-2027 годах 65 мер по 18 направлениям.
