Пресечена контрабанда золотых слитков на авиарейсе Дубай-Баку

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного ввоза золотых слитков на территорию страны.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Государственный таможенный комитет.

Отмечается, что в ходе досмотра багажа гражданина Азербайджанской Республики, прибывшего рейсом Дубай-Баку, с использованием стационарного рентгеновского оборудования на мониторе были зафиксированы подозрительные изображения. В связи с этим его ручная кладь была подвергнута таможенному контролю. В результате проверки в одной из сумок были обнаружены 44 золотых слитка марки "PAMP" общим весом 372,5 грамма, которые не были предварительно задекларированы таможенным органам.

По данному факту проводится расследование.