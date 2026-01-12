Русский сектор в этих лицеях в Баку закрывают для новых учеников

В лицеях "Hədəf" в Баку с нового учебного года прием в 1-й класс русского сектора будет приостановлен.

Как передает Day.Az со ссылкой на modern.az, об этом сообщил учредитель лицея Шамиль Садыг на своей странице в социальных сетях.

По его словам, решение связано с двумя факторами: снижением спроса на обучение в русском секторе и переходом лицея на билингвальную модель образования на азербайджанском и английском языках.

"Русский язык полностью не отменяется, он будет преподаваться как второй иностранный язык. Мы пересматриваем приоритеты в образовании. Наша новая модель строится на азербайджанском и английском языках", - подчеркнул Садыг.

Для учеников, уже обучающихся в русском секторе, изменений не будет. Они продолжат обучение по прежней программе, начиная со 2-го класса. Решение касается только вновь поступающих учеников 1-го класса.

Кроме того, с нового учебного года ученики 2-9-х классов, обучающиеся в английском и русском секторе, будут использовать учебники по азербайджанскому языку, предназначенные для азербайджанского сектора. Таким образом, азербайджанский язык во всех секторах будет преподаваться 5-9 часов в неделю.