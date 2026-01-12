В Азербайджане могут быть объединены некоторые университеты

В Азербайджане обсуждается вопрос возможного объединения высших учебных заведений в будущем.

Возникает вопрос: могут ли университеты быть объединены?

Как передает Day.Az, комментируя эту тему в беседе с KONKRET.az, эксперт в сфере образования Рамин Нуралиев заявил, что объединение университетов является вполне реальной перспективой:

"Объединение университетов возможно и при определенных условиях может считаться целесообразным. Если процесс переноса высших учебных заведений в регионы или на окраины Баку реализован не будет, то более рациональным подходом может стать объединение вузов, расположенных в центральной части столицы".

По словам эксперта, университеты, функционирующие в центре Баку, создают дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру и усугубляют проблему транспортных заторов:

"Высшие учебные заведения, находящиеся в центре, вызывают серьезную перегруженность как в сфере транспорта, так и в целом городской инфраструктуры. С этой точки зрения процесс объединения не является вредным, напротив, он может дать положительные результаты".

Нуралиев также отметил, что в ряде вузов объединение административной деятельности станет неизбежным. По его мнению, при переносе или объединении специальностей необходимо в обязательном порядке предусматривать строительство новых административных и учебных корпусов:

"В каждом высшем учебном заведении должно быть достаточное количество специальностей, а сам процесс должен осуществляться планомерно. Только в этом случае объединение не окажет негативного влияния на качество образования".

Эксперт считает, что при грамотном планировании объединение университетов может способствовать более эффективному функционированию системы высшего образования.