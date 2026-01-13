В Польше морской лед начал выходить на берег

Недалеко от Гдыни на севере Польши засняли момент, когда морской лед начал выходить на берег.

Как передает Day.Az, такое происходит, когда поверхность моря покрыта плавучим льдом. Под действием сильного ветра, волн или течений куски льда двигаются и упираются в береговую линию.

Выброс льда способен повредить прибрежные сооружения, лодки, пирсы и даже представляет опасность для людей.