В Баку началась подготовка к годовщине трагедии 20 Января

В Баку на "Аллее шехидов" начались подготовительные работы в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, традиционно структуры Исполнительной власти города Баку осуществляют на Аллее шехидов масштабные работы по уборке и благоустройству территории.

Планируется, что подготовительные работы будут завершены до 19 января.

Отметим, что в этом году исполняется 36-я годовщина трагедии 20 Января.

Ввод 20 января 1990 года боевых частей советской армии против широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.

В те трагические дни отважные сыны Отечества, для которых свобода, честь и достоинство своей страны и народа были превыше всего, отдали свои жизни, взойдя на вершину шехидства.