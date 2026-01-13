В США внесли законопроект о присоединении Гренландии

Член палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Файн внес на рассмотрение конгресса законопроект о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам и предоставлении ей статуса штата. Документ опубликован на сайте палаты представителей США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно тексту документа, законопроект, если будет принят, может уполномочить президента США Дональда Трампа предпринять необходимые шаги для организации присоединения острова.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп очень четко обозначил свою позицию по Гренландии - он хочет, чтобы Соединенные Штаты приобрели остров.