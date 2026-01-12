В Азербайджане будет заменено свыше 100 тысяч счетчиков воды

В Азербайджане планируется реконструкция внутриквартальных и внутридомовых систем водоснабжения, а также внедрение системы учета на основе счетчиков воды.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Так, в 2026-2030 годах предусмотрена подготовка проектно-сметной документации и получение экспертных заключений по строительным проектам, установка 20 тысяч новых счетчиков, замена 40 тысяч "умных" и 70 тысяч механических счетчиков с истекшим сроком эксплуатации, а также установка 45 тысяч новых счетчиков и замена 80 тысяч "умных" и 165 тысяч механических счетчиков, срок эксплуатации которых завершен.