В ряде поселков Баку будет создана система управления сточными водами

В поселках Маштага, Рамана, Бина, Гала, Зира, Тюркан, Дубенди, Гюрган и Говсан будет создана система управления сточными водами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Так, планируется получить экспертное заключение на проекты строительства подводящего канализационного коллектора по бассейну Говсан-Бина-Маштага-Тюркан, начать строительные работы и выполнить 40 процентов работ по плану, ввести в эксплуатацию новые коллекторы протяженностью 116 км.