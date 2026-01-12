В этой части Баку будут снижены риски подтоплений

В восточной части города Баку планируется снижение рисков подтоплений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В рамках программы планируется продолжение строительства линии Дарнягюль - Бакиханов - Гарачухур - Говсан, выполнение строительных работ в соответствии с планом на 50 процентов, ввод в эксплуатацию коллектора протяженностью 10,4 км, а также снижение рисков подтоплений.