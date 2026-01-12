https://news.day.az/politics/1808952.html Утвержден порядок оплаты услуг временно действующих специальных исполнительных чиновников Утвержден "Порядок оплаты услуг временно осуществляющих деятельность специальных исполнительных чиновников". Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, авансовые платежи по исполнительным документам не могут быть использованы для оплаты услуг временно осуществляющих деятельность специальных исполнительных чиновников.
