Утвержден порядок оплаты услуг временно действующих специальных исполнительных чиновников

Утвержден "Порядок оплаты услуг временно осуществляющих деятельность специальных исполнительных чиновников".

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, авансовые платежи по исполнительным документам не могут быть использованы для оплаты услуг временно осуществляющих деятельность специальных исполнительных чиновников.