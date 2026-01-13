Подписание совместной декларации Азербайджана и Армении в США стало значимым политическим шагом

Совместная декларация, подписанная в США 8 августа 2025 года между Азербайджаном и Арменией, является важным политическим достижением, служащим суверенитету, территориальной целостности Азербайджана и новому этапу регионального сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом сегодня заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на церемонии принесения присяги молодыми юристами, недавно принятыми на службу в прокуратуру.

Он отметил, что встреча, состоявшаяся в США 8 августа 2025 года с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента США Дональда Трампа, стала решающим этапом в обеспечении долгосрочной стабильности и безопасности в регионе:

"Эта встреча еще раз продемонстрировала приверженность Азербайджана мирной повестке дня и его принципиальную позицию на международной арене. Совместная декларация, подписанная по итогам встречи, и парафирование текста "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений" между Азербайджаном и Арменией являются важным политическим достижением, служащим суверенитету, территориальной целостности нашей страны и новому этапу регионального сотрудничества".

Отметим, что 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).