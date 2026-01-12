В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

В связи с ветреной погодой объявлены желтое и оранжевое предупреждения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в связи с ожидаемыми ветренными погодными условиями с дневных часов 13 января до вечера 14 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения.

Согласно оранжевому уровню предупреждения, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Кяльбаджаре, Зангилане, Гобустане, Хызы, Гусаре, Мингячевире, Евлахе, Тертере, Нефтчале, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Гяндже, Нафталане, Гёранбое и Дашкесане будет дуть северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/с.

В остальных регионах страны, согласно желтому уровню предупреждения, ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

