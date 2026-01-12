Можно ли получить деньги вместо отпуска?

Одним из ключевых условий трудового договора между работником и работодателем является право на отпуск. В соответствии с законодательством, каждому сотруднику, работающему по официальному трудовому договору, полагается оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 21 дня. Однако на практике некоторые работники предпочитают не уходить в отпуск, а получить за него денежную компенсацию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, отказ от использования отпуска фактически означает нарушение закрепленного в Конституции права на отдых и противоречит требованиям законодательства об охране труда.

В Государственной службе инспекции труда пояснили, что выплата компенсации вместо отпуска допускается. По словам сотрудника ведомства Намига Агаева, в случае если работник по тем или иным причинам не использовал трудовой отпуск, работодатель обязан выплатить ему компенсацию в установленном порядке.

При этом он отметил, что за нарушение права работника на отпуск предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 192.6 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, непредоставление отпуска или невыплата компенсации влечет за собой штраф для должностных лиц в размере от 1500 до 2000 манатов.