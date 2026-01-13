Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Грузию в 2025 году

В прошлом году Азербайджан экспортировал в Грузию 2,3 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство энергетики, по сравнению с 2024 годом объем поставок сократился на 0,1 млрд кубометров, или на 4,2%. Для сравнения, годом ранее в Грузию было экспортировано 2,4 млрд кубометров газа.

В 2025 году добыча природного газа в Азербайджане составила 51,5 млрд кубометров. Из этого объема 14,1 млрд кубометров пришлось на месторождение "Азери-Чираг-Гюнешли", 27,9 млрд кубометров - на "Шахдениз", 1,6 млрд кубометров - на "Абшерон", еще 7,9 млрд кубометров добыла SOCAR.

За отчетный период экспорт газа составил 25,2 млрд кубометров. Из них 12,8 млрд кубометров было направлено в Европу, 9,6 млрд кубометров - в Турцию (в том числе 5,6 млрд кубометров по трубопроводу TANAP), 2,3 млрд кубометров - в Грузию и 0,5 млрд кубометров - в Сирию.