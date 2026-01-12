Триатлонисты отличились на первенстве Баку среди юных атлетов

В Баку состоялось городское первенство среди спортсменов 2011-2012 годов рождения, в котором представители триатлона показали успешные результаты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию триатлона Азербайджана, соревнования были организованы федерацией легкой атлетики Азербайджана совместно с Бакинским городским управлением по делам молодежи и спорта. В беге на 1500 метров триатлонисты забрали первые три места: золотую медаль завоевал Шамиль Давлатов. На этой же дистанции Хадижа Назарли стала серебряным призером, а Фархад Марданлы получил бронзовую медаль.

Кроме того, Хадижа Назарли отметилась еще одной наградой, заняв третье место в беге на 800 метров.