Хорошая новость для пенсионеров

Выплачены пенсии за январь в Баку, Сумгайыте, а также в Абшеронском районе.

Как сообщает Day.Az, пенсии за январь для пенсионеров, проживающих в других регионах республики, а также для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены в течение текущего месяца в соответствии с утвержденным графиком.

Отметим, что повышение пенсий рассчитывается с 1 января, однако выплаты с учетом повышения будут произведены в феврале сразу за два месяца.