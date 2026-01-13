https://news.day.az/society/1809069.html Хорошая новость для пенсионеров Выплачены пенсии за январь в Баку, Сумгайыте, а также в Абшеронском районе. Как сообщает Day.Az, пенсии за январь для пенсионеров, проживающих в других регионах республики, а также для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены в течение текущего месяца в соответствии с утвержденным графиком.
Хорошая новость для пенсионеров
Выплачены пенсии за январь в Баку, Сумгайыте, а также в Абшеронском районе.
Как сообщает Day.Az, пенсии за январь для пенсионеров, проживающих в других регионах республики, а также для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены в течение текущего месяца в соответствии с утвержденным графиком.
Отметим, что повышение пенсий рассчитывается с 1 января, однако выплаты с учетом повышения будут произведены в феврале сразу за два месяца.
