Рост цен на иранские товары в Баку - что говорят эксперты? - ВИДЕО
В Азербайджане наблюдается рост цен на импортные товары из Ирана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, последние события в соседнем Иране сказываются на потребительском рынке Азербайджана. Уже несколько дней в столичных рынках и оптовых центрах наблюдается как дефицит, так и рост цен на продукцию иранского производства.
Продавцы отмечают, что если еще несколько недель назад покупатели могли приобрести эти товары по более доступной цене, то теперь из-за дефицита цены значительно выросли.
По их словам, ослабление импорта больше всего ударило по товарам первой необходимости, особенно по рынкам масла и риса. По мере истощения запасов цены растут стремительно. Ситуация схожа и в сегменте бытовой химии и моющих средств.
Эксперты считают, что если поставки не будут восстановлены, дефицит может привести к искусственному росту цен и на другие импортные товары. Покупатели пока стараются либо приобретать меньше, либо переходят на местные альтернативы.
Подробнее в репортаже:
