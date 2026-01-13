Рост цен на иранские товары в Баку

В Азербайджане наблюдается рост цен на импортные товары из Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, последние события в соседнем Иране сказываются на потребительском рынке Азербайджана. Уже несколько дней в столичных рынках и оптовых центрах наблюдается как дефицит, так и рост цен на продукцию иранского производства.

Продавцы отмечают, что если еще несколько недель назад покупатели могли приобрести эти товары по более доступной цене, то теперь из-за дефицита цены значительно выросли.

По их словам, ослабление импорта больше всего ударило по товарам первой необходимости, особенно по рынкам масла и риса. По мере истощения запасов цены растут стремительно. Ситуация схожа и в сегменте бытовой химии и моющих средств.

Эксперты считают, что если поставки не будут восстановлены, дефицит может привести к искусственному росту цен и на другие импортные товары. Покупатели пока стараются либо приобретать меньше, либо переходят на местные альтернативы.

