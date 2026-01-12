В Норвегии оценили будущее Гренландии

Намерения президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию реальны, европейцы не будут сопротивляться такому развитию событий.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" заявил норвежский политолог Бьорн Нистад, отметив, что Штаты не будут брать остров силой.

"Это реально. Он (Трамп - "Газета.Ru") требует, чтобы они отдали Гренландию, и я очень сомневаюсь, что европейцы будут сопротивляться. Я думаю, что, наверное, сначала Гренландия станет независимой, а потом станет частью США", - отметил аналитик.

С точки зрения норвежского политолога, политика администрации Трампа в отношении Гренландии может привести к распаду НАТО. При этом Соединенные Штаты, указал Нистад, вряд ли применят военную силу ради присоединения острова, поскольку датчане просто "отдадут Гренландию" Америке.