В Иране почти четыре дня отсутствует интернет

В Иране почти 100 часов полностью заблокирован доступ к интернету.

Как передает Day.Az, по данным организации NetBlocks, отключены стационарный интернет, мобильная передача данных и телефонная связь, а также все чаще подвергаются атакам другие каналы коммуникации.

Сейчас в сети доступны лишь государственные ресурсы и СМИ, что составляет менее 1% всего интернет-трафика страны.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи рассказал о причинах блокировки интернета в стране.