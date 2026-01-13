https://news.day.az/world/1808980.html В Иране почти четыре дня отсутствует интернет В Иране почти 100 часов полностью заблокирован доступ к интернету. Как передает Day.Az, по данным организации NetBlocks, отключены стационарный интернет, мобильная передача данных и телефонная связь, а также все чаще подвергаются атакам другие каналы коммуникации.
Сейчас в сети доступны лишь государственные ресурсы и СМИ, что составляет менее 1% всего интернет-трафика страны.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи рассказал о причинах блокировки интернета в стране.
