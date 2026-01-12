Глава МИД Ирана назвал причину блокировки интернета в стране

Доступ к интернету в Иране был ограничен после начала координируемых из-за рубежа террористических операций.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Отключение интернета произошло тогда, когда начались террористические операции по приказам из-за рубежа", - сказал он.

Отметим, что по данным международной службы мониторинга NetBlocks, ограничения действуют уже более 96 часов. 9 января Министерство связи и информационных технологий Ирана сообщило, что предпринимает меры по восстановлению работы интернет-сервисов, доступ к которым был ограничен по решению органов безопасности.

Напомним, что 29 декабря 2025 года в Тегеране начались протесты на фоне резкого падения курса иранского риала.