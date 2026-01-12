"Sədai musiqi xoşdur" Малика Гасанова - богатство народной музыки и мугама

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся сольный концерт ханенде Малика Гасанова под названием "Sədai musiqi xoşdur", сообщает Day.Az.

Малика Гасанова сопровождали музыканты - заслуженные артисты Хайям Мамедов (кяманча) и Чинара Муталлибова (канун), а также Игбал Мамедзаде (тар), Хайям Гасан (уд), Пярвиз Мирзоев (балабан) и Рамин Абдуллаев (нагара).

В программе концерта прозвучали образцы национальной музыки - мугам "Şur", произведение Афрасияба Бадалбейли "Azad bir quşdum" на слова Джафара Джаббарлы, ашугская мелодия "Qəhrəmani", "Kor ərəbin mahnısı" из драмы Фикрета Амирова "Шейх Сенан", а также теснифы "Humayun" и "Дилькеш", народная песня "Ay çiçək" и "Qarabağ şikəstəsi".

Концерт был тепло воспринят публикой: зрители с глубоким чувством наслаждались богатством народной музыки, тонкостью мугамного исполнения и мастерством артистов.

