Цепная авария на дороге Баку-Губа - ВИДЕО
На автомобильной дороге Баку-Губа произошла цепная авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в ДТП столкнулись автомобили марок "Kia", "Opel" и "Changan".
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.
По факту происшествия проводится расследование.
