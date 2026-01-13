Цепная авария на дороге Баку-Губа

На автомобильной дороге Баку-Губа произошла цепная авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в ДТП столкнулись автомобили марок "Kia", "Opel" и "Changan".

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

По факту происшествия проводится расследование.