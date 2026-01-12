https://news.day.az/economy/1808931.html Баку примет очередное заседание межправкомиссии Азербайджана и Италии В Баку 13 января состоится 6-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.
В Баку 13 января состоится 6-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.
Следует отметить, что сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Пярвиз Шахбазов, а с итальянской стороны - заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириелли.
Пятое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией состоялось в Риме 14 января 2020 года.
Новость обновляется
