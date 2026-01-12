Вакансия:

Место работы: Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

График работы: Полная занятость, 6-дневная рабочая неделя

Будние дни: 09:00-17:00
Суббота: 09:00-15:00

Заработная плата: Определяется по итогам собеседования
Адрес: Бинагадинский район, поселок Ходжасан, ул. Университетская, 1

Должностные обязанности:

  • Ведение бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством
  • Подготовка и представление финансовой отчетности (ежемесячной, квартальной, годовой)
  • Своевременное представление отчетов в налоговые органы, ГФСЗН и другие государственные структуры
  • Контроль учета бюджетных и внебюджетных средств
  • Начисление и обеспечение выплаты заработной платы, отпускных, командировочных, студенческих стипендий и других выплат
  • Учет основных средств, запасов и товарно-материальных ценностей, их приобретение, ввод в эксплуатацию, расчет амортизации, списание с баланса и проведение инвентаризации
  • Корректное и своевременное оформление бухгалтерской документации
  • Выполнение поручений руководства и главного бухгалтера

Требования к кандидату:

  • Высшее образование (финансы, бухгалтерский учет или экономика)
  • Минимум 3 года опыта работы в сфере бухгалтерии
  • Опыт работы в государственных учреждениях или высших учебных заведениях приветствуется
  • Знание Налогового кодекса Азербайджанской Республики, трудового законодательства и бухгалтерского учета
  • Уверенное владение программами 1С, MS Excel и другими бухгалтерскими программами
  • Знание азербайджанского языка обязательно, знание русского языка приветствуется
  • Ответственность, внимательность и аналитическое мышление

Порядок подачи заявки:

Заинтересованные кандидаты могут направить свое CV на электронный адрес [email protected]
 до 05.02.2026 года, указав в теме письма наименование вакансии.