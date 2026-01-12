https://news.day.az/society/1808824.html Вакансия: Ведущий бухгалтер Место работы: Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова График работы: Полная занятость, 6-дневная рабочая неделя Будние дни: 09:00-17:00 Суббота: 09:00-15:00 Заработная плата: Определяется по итогам собеседования Адрес: Бинагадинский район, поселок Ходжасан, ул. Университетская, 1
Заинтересованные кандидаты могут направить свое CV на электронный адрес [email protected]
Вакансия: Ведущий бухгалтер
Место работы: Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
График работы: Полная занятость, 6-дневная рабочая неделя
Суббота: 09:00-15:00
Адрес: Бинагадинский район, поселок Ходжасан, ул. Университетская, 1
Должностные обязанности:
- Ведение бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством
- Подготовка и представление финансовой отчетности (ежемесячной, квартальной, годовой)
- Своевременное представление отчетов в налоговые органы, ГФСЗН и другие государственные структуры
- Контроль учета бюджетных и внебюджетных средств
- Начисление и обеспечение выплаты заработной платы, отпускных, командировочных, студенческих стипендий и других выплат
- Учет основных средств, запасов и товарно-материальных ценностей, их приобретение, ввод в эксплуатацию, расчет амортизации, списание с баланса и проведение инвентаризации
- Корректное и своевременное оформление бухгалтерской документации
- Выполнение поручений руководства и главного бухгалтера
Требования к кандидату:
- Высшее образование (финансы, бухгалтерский учет или экономика)
- Минимум 3 года опыта работы в сфере бухгалтерии
- Опыт работы в государственных учреждениях или высших учебных заведениях приветствуется
- Знание Налогового кодекса Азербайджанской Республики, трудового законодательства и бухгалтерского учета
- Уверенное владение программами 1С, MS Excel и другими бухгалтерскими программами
- Знание азербайджанского языка обязательно, знание русского языка приветствуется
- Ответственность, внимательность и аналитическое мышление
Порядок подачи заявки:
Заинтересованные кандидаты могут направить свое CV на электронный адрес [email protected]
до 05.02.2026 года, указав в теме письма наименование вакансии.
