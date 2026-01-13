Названа дата парламентских выборов в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля.

Об этом сообщил президент страны Тамаш Шуйок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с положениями конституции и закона о выборах я принял решение о проведении выборов депутатов Государственного собрания (однопалатного парламента - прим. ред.) Венгрии в 2026 году", - приводит слова политика его пресс-служба.

Шуйок подчеркнул, что одним из основополагающих принципов демократии является право на свободные выборы. Он призвал всех венгерских граждан воспользоваться этим правом.