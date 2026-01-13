https://news.day.az/world/1809136.html Названа дата парламентских выборов в Венгрии Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля. Об этом сообщил президент страны Тамаш Шуйок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "В соответствии с положениями конституции и закона о выборах я принял решение о проведении выборов депутатов Государственного собрания (однопалатного парламента - прим.
Названа дата парламентских выборов в Венгрии
Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля.
Об этом сообщил президент страны Тамаш Шуйок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В соответствии с положениями конституции и закона о выборах я принял решение о проведении выборов депутатов Государственного собрания (однопалатного парламента - прим. ред.) Венгрии в 2026 году", - приводит слова политика его пресс-служба.
Шуйок подчеркнул, что одним из основополагающих принципов демократии является право на свободные выборы. Он призвал всех венгерских граждан воспользоваться этим правом.
