В Иране в ходе протестов погибли до 2000 человек

Число погибших в ходе протестов в Иране приближается к 2000.

Как передает Day.Az, об этом анонимный иранский чиновник сообщил агентству Reuters.

Согласно информации, погибшие - как протестующие, так и сотрудники сил безопасности.

Отметим, что в Иране более 10 000 человек были арестованы в ходе акций протеста.

Напомним, что 29 декабря 2025 года в Тегеране начались протесты на фоне резкого падения курса иранского риала.