В Иране в ходе протестов погибли до 2000 человек
Число погибших в ходе протестов в Иране приближается к 2000.
Как передает Day.Az, об этом анонимный иранский чиновник сообщил агентству Reuters.
Согласно информации, погибшие - как протестующие, так и сотрудники сил безопасности.
Отметим, что в Иране более 10 000 человек были арестованы в ходе акций протеста.
Напомним, что 29 декабря 2025 года в Тегеране начались протесты на фоне резкого падения курса иранского риала.
