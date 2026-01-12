В некоторых частях Ширвана временно прекратится подача газа

Завтра в части города Ширван будет временно приостановлено газоснабжение.

Об этом Day.Az сообщили в Производственном объединении "Азеригаз".

Сообщается, что в целях обеспечения природным газом жилого комплекса ООО "MİDA", расположенного на улице Нахчыван в городе Ширван и состоящего из 25 зданий на 1 264 квартиры, новая газовая линия, проложенная в соответствии с техническими условиями, будет подключена к существующему коллектору диаметром 530 мм, питающемуся от измерительного узла "Ширван Ахали".

В связи с этим с 10:00 до завершения работ планируется внутреннее отключение газоснабжения в части города Ширван, что затронет в общей сложности 4 705 абонентов.