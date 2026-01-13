Вниманию учителей, желающих сменить место работы

Учителям, чьи заявления на взаимный обмен местом работы были одобрены, направлены уведомления с указанием места, даты и времени проверки документов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию, этап проверки документов состоится 15-16 января.

Всего для участия в данном этапе приглашены 156 учителей.