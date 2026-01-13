Испанскую лыжницу вместе с собакой унесло лавиной на горе в Андорре

Чемпионку Каталонии по горнолыжному спорту Арес Масип и ее собаку унесло лавиной на высоте 2 400 м в районе города Симд-де-л'Ортель в Андорре.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом спортсменка рассказала в своем аккаунте в Instagram.

Район, в котором каталась Масип, считается зоной низкого риска. Спортсменка подчеркнула. что хорошо знает этот район, но попала в "эвристическую ловушку" - ситуацию, которая приводит к упрощению реальности и недооценке опасности.

"Дело не в том, что условия были безопасными, - написала лыжница, - А в том, что они казались безопасными. Нулевого риска просто не существует".

Спортсменка и ее собака не пострадали.