В Алят будет проложен водопровод

С учетом перспективного развития Алятской свободной экономической зоны будет обеспечено его устойчивое водоснабжение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Так, в 2026-2027 годах планируется начало строительства магистрального водопровода, выполнение 50 процентов строительных работ, а также завершение строительства 10 километров магистрального водопровода.