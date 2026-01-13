Задержан известный турецкий актер Октай Кайнарджа.

Как передает Day.Az, наряду с Октаем Кайнарджой также задержаны Эмель Мюфтюоглу, Неда Шахин, Али Серт, Раби Караташ и Селен Четинкая.

Подозреваемым предъявлены обвинения по следующим статьям: хранение наркотических или психотропных веществ с целью употребления; содействие употреблению наркотиков либо предоставление места для их употребления; склонение к занятию проституцией или посредничество в этом; предоставление места и средств для организации азартных игр.

Расследование продолжается.