В Китае появится новый автомобильный бренд

Китайский автомобильный концерн BYD запустит на домашнем рынке новый суббренд Linghui, который будет полностью ориентирован на такси и сервисы заказных поездок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал carnewschina.com.

В реестре Минпрома Китая появились четыре модели Linghui - e5, e7, e9 и M9. Все они сделаны на базе существующих массовых автомобилей BYD. Создание Linghui призвано разгрузить основной бренд и сохранить его привлекательность для частных покупателей.

О точной дате запуска бренда Linghui на китайском рынке не сообщается.