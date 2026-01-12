https://news.day.az/autonews/1808832.html В Китае появится новый автомобильный бренд Китайский автомобильный концерн BYD запустит на домашнем рынке новый суббренд Linghui, который будет полностью ориентирован на такси и сервисы заказных поездок. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал carnewschina.com. В реестре Минпрома Китая появились четыре модели Linghui - e5, e7, e9 и M9.
В Китае появится новый автомобильный бренд
Китайский автомобильный концерн BYD запустит на домашнем рынке новый суббренд Linghui, который будет полностью ориентирован на такси и сервисы заказных поездок.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал carnewschina.com.
В реестре Минпрома Китая появились четыре модели Linghui - e5, e7, e9 и M9. Все они сделаны на базе существующих массовых автомобилей BYD. Создание Linghui призвано разгрузить основной бренд и сохранить его привлекательность для частных покупателей.
О точной дате запуска бренда Linghui на китайском рынке не сообщается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре