В Баку состоялся праздник симфонической музыки - в мир героических образов и сказочной фантазии

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, ставший праздником симфонической музыки. Государственный симфонический оркестр Азербайджана имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, подарил публике вечер, наполненный мощной энергетикой и тонкой лирикой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Открыла программу знаменитая увертюра к опере Михаила Глинки "Руслан и Людмила". Стремительная, искрящаяся музыка сразу задала высокую динамику концерта, увлекая слушателей в мир героических образов и сказочной фантазии.

Центральным событием вечера стало исполнение Концерта № 2 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 18 Сергея Рахманинова - произведения, поражающего глубиной чувств и драматической силой. Солистка вечера, пианистка Гюнель Кязымова, продемонстрировала яркую индивидуальность и проникновенное понимание рахманиновского стиля, вызвав искренний отклик у зала.

Финальным аккордом программы прозвучала Симфония № 1 Петра Чайковского "Зимние грезы". Музыка композитора словно окутала слушателей морозной свежестью зимнего пейзажа, передавая тонкое сочетание светлой мечтательности, спокойствия природы и глубоко личных переживаний.

Концерт был встречен продолжительными овациями, став еще одним подтверждением высокого художественного уровня оркестра и неизменного интереса публики к симфоническому искусству.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az