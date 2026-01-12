https://news.day.az/society/1808886.html В Баку и на Абшероне жители ряда домов и зданий будут переселены В Баку и на Абшеронском полуострове планируется принудительное переселение ряда домов и зданий. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, работы в этом направлении уже начаты.
Планируется принудительное переселение домов и зданий, расположенных в охранных зонах водоснабжения, ливневых и канализационных систем и представляющих угрозу безопасности.
По данному вопросу уже формируется соответствующий список. Подготовленный перечень будет представлен Агентством водных ресурсов в Кабинет министров. После утверждения решения Кабинетом министров оно будет реализовано.
