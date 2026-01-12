https://news.day.az/economy/1808949.html В Азербайджане изменены таможенные сборы на отдельные виды продукции Внесены изменения в суммы таможенных сборов. Как сообщает Day.Az, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Так, таможенные сборы в размере 150 манатов будут применяться к 1 тонне прутков из железа или нелегированной стали (арматуры), 100 манатов - к 1 тонне листового стекла, классифицированного по различным номенклатурным кодам.
Данное постановление вступает в силу со 2 января 2026 года и будет действовать до 30 июня 2026 года.
