Фархад Мамедов об участии гражданского общества в мирном процессе

Победа нынешнего правительства Армении на парламентских выборах позволит нам институционализировать участие гражданского общества в мирном процессе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня в ходе общественного обсуждения темы "Роль гражданского общества в мирном процессе" заявил директор Южно-Кавказского исследовательского центра Фархад Мамедов.

"Наше сегодняшнее достижение заключается в том, что между двумя сторонами сформировалась коммуникация на уровне гражданского общества", - подчеркнул он.

Ф. Мамедов также отметил, что главным препятствием для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией является то, что в Конституции Армении по-прежнему содержатся территориальные претензии к Азербайджану.