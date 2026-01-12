Назван прогноз добычи нефти на месторождениях АЧГ в 2026 году

В 2026 году добыча сырой нефти на месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) прогнозируется на уровне 120,1 млн баррелей, что на 3 млн баррелей меньше, чем в 2025 году (123 млн баррелей).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту бюджета SOFAZ на 2026 год.

Отмечается, что пик добычи на месторождении АЧГ был зафиксирован в 2010 году - 303 млн баррелей, после чего добыча постепенно сокращается. Согласно представленным данным, в 2026 году добыча прогнозируется примерно в 2,5 раза ниже пикового уровня 2010 года, то есть на 183 млн баррелей меньше.

В отчете подчеркивается, что резкое снижение цен на нефть, их долгое сохранение на низком уровне, а также сокращение добычи могут уменьшить доходы SOFAZ и привести к ускоренному расходованию его активов.

По прогнозу на 2026 год, поступления от продажи добытой нефти и газа составят 5 030 млн долларов США, при этом доходы государства от АЧГ составят 4 235,8 млн долларов, что составляет 84,2% от общих поступлений.

"Если рассматривать прогноз поступлений Фонда по направлению "Чистые доходы от продажи углеводородов, принадлежащих Азербайджану" за 2022-2026 годы, наблюдается снижение прогнозных поступлений по этому направлению", - отмечается в заключении.