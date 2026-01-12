Температура понизится на 10 градусов

В Азербайджане с вечера 13 января до вечера 14 января в связи с неустойчивыми погодными условиями температура воздуха по сравнению с предыдущими днями будет постепенно понижаться на 5-10 градусов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 13 января до вечера 14 января ожидаются периодические осадки. В ночь с 13 на 14 января и в течение 14 января в отдельных районах осадки усилятся, а в некоторых пригородных зонах возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом.

В регионах Азербайджана со второй половины дня 13 января, начиная с северных и западных районов, и до вечера 15 января ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками. В горных и предгорных районах прогнозируется снег, местами осадки могут быть интенсивными.

В основном в горных и предгорных районах ожидается гололёд на дорогах.