Гороскоп на 13 января

Сегодня звезды гороскопа задают сразу два противоположных тренда: с одной стороны день предполагает большие возможности, с другой же - лень. Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного. Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день - время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела. В сфере любви день склоняет не столько к любовным поискам и переживаниям, сколько к уютному времяпровождению с любимым человеком. Сегодня именно тот день, когда слова не нужны: молчание может сказать гораздо больше, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня врагам и недоброжелателям Овна можно только посочувствовать! Все, кто в этот день стоят у Овна на пути, рискуют понести большие потери. Сегодня изобретательность Овна способна здорово помочь ему не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками максимально эффективным и при этом далеко не самым гуманным способом.

Телец

Сегодня звезды гороскопа если к чему-то и склоняют Тельца, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать его до самого вечера. Если Телец не найдет в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну, а если не поможет - тут уж ничего не поделаешь!

Близнецы

Сегодня день у Близнецов обещает складываться на редкость удачно, любые дела в их руках будут спориться. Близнецы способны удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. Сегодня вам по плечу взяться за действительно большие дела!

Рак

Сегодня звезды гороскопа щедро наполняют Рака спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же Рак желает чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от его инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если сегодня у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.

Лев

Сегодня у Льва день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений он предпочтет развлекаться дома, лежа на своем любимом диване. Что же касается домашних забот (в том числе и срочных), то их Льву захочется отложить на какое-то время. И зря, потому что сегодня эти дела не отняли бы у него слишком много сил. А вот "какое-то время" может так никогда и не наступить.

Дева

Сегодняшний день у Девы обещает пройти интересно и с немалой пользой! Если не сидеть сложа руки, сегодня Дева может сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит ее в этот день, не сможет ей помешать. Она проявится лишь в том, что Дева будет способна быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.

Весы

Сегодня лучшим решением для Весов будет отдых и релаксация (естественно, по возможности). И забудьте о тех, кто призывает к отдыху активному! Сегодня только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечений лучшими будут зомбоящик и любимая книга. Что же касается активного отдыха, то для него у Весов еще будет время в другие дни.

Скорпион

Сегодня любые начинания Скорпиона обещают быть очень успешными! Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Скорпион сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться сегодня Скорпиону те дела, которые зависят от его личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и Бог с ней, конкурентов будет меньше.

Стрелец

Сегодня лучшее, что может сделать Стрелец, - это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ему будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь - пожалуйста. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.

Козерог

Сегодня в голову Козерогу может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. Вообще сегодня у Козерога будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция обретет такую же четкость, как и обычное мышление.

Водолей

Сегодня у Водолея день перекладывания бумажек - ничем другим ему заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Водолея будет получаться виртуозно! По этой причине лучшее, что может сделать сегодня Водолей, - это не спорить со звездами, а использовать день для того, чтобы без лишней спешки навести порядок в своей личной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.

Рыбы

Сегодня лучшим решением для Рыб будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, сегодня Рыбам будет совсем уж сложно. А вот в делах, вызывающих у них живой интерес, результаты обещают быть потрясающими! Так что выбор у Рыб сегодня небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что им действительно нравится.