В Баку пойдет мокрый снег

14 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с дождем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в отдельных районах осадки могут усилиться, местами дождь будет с мокрым снегом. Ожидается сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха в столице ночью составит от +1 до +4 градусов, днем - также от +1 до +4 градусов. Атмосферное давление повысится до 766 мм рт. ст., относительная влажность - 80-85%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дождь с мокрым снегом, а в горных и предгорных районах - снег. В отдельных местах осадки могут быть сильными, а также возможен туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от -1 до -4 градусов, днем - от +5 до +9 градусов. В горах ночью ожидается от -3 до -8 градусов, днем - от 0 до -3 градусов.

