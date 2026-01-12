Авторынок Европы возвращается к росту

Авторынок Западной Европы по итогам года показал умеренный рост на 2%. Согласно данным GlobalData, в регионе было реализовано 11,8 млн легковых автомобилей, что немного превышает результат прошлого года. При этом динамика в разных странах оказалась крайне неравномерной, передает Day.Az.

Крупнейшим рынком региона остается Германия, где продажи увеличились на 1,4% и достигли 2,82 млн автомобилей. Великобритания заняла второе место с ростом на 3,5% до 2,02 млн машин.

Франция сохранила третью позицию, несмотря на падение рынка на 5% - до 1,63 млн единиц. В Италии продажи сократились на 2,2% и составили 1,53 млн автомобилей, тогда как Испания стала главным драйвером роста среди топ-5 стран, прибавив сразу 12,9% и выйдя на уровень 1,15 млн машин.

Отдельно выделяется Норвегия, где авторынок вырос почти на 40% - до 180 тыс. автомобилей. При этом 96% всех проданных машин в стране пришлись на электромобили. Это абсолютный мировой рекорд по доле электромобилей на национальном рынке.