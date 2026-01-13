https://news.day.az/officialchronicle/1809079.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Тертерского электромеханического завода после реконструкции - ФОТО 13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Тертерского завода электромеханики после реконструкции. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
