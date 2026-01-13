Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Тертерского электромеханического завода после реконструкции

13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Тертерского электромеханического завода.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется