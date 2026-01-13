Госагентство предупредило водителей

В ближайшие дни на территории Азербайджана ожидается существенное изменение погодных условий: резкое понижение температуры и начало снегопадов в ряде регионов. По данным метеорологов, особенно в ночные и утренние часы температура воздуха опустится до отрицательных значений, а в горных и предгорных районах прогнозируются интенсивные снегопады.

Как сообщает Day.Az, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) распространило по этому поводу предупреждение. Агентство призвало население, в особенности водителей транспортных средств, быть готовыми к изменению погодных условий.

Отмечается, что, согласно статистике, ежегодно в зимний период в Азербайджане из-за ухудшения погодных условий количество дорожно-транспортных происшествий увеличивается на 15-20 процентов. В основном, это связано с выездом на дороги автомобилей, не подготовленных к зимним условиям.

AAYDA обратилось к водителям с призывом проявлять особую осторожность при движении по автомобильным дорогам, проходящим через горные и предгорные районы. Особо подчеркивается необходимость полной технической готовности транспортных средств к зимнему сезону и, прежде всего, оснащения их зимними шинами.

По словам специалистов, использование зимних шин повышает сцепление с дорогой на обледенелых и заснеженных участках до 40 процентов и значительно сокращает тормозной путь. Это имеет критическое значение, особенно в горных районах.

В AAYDA предупредили, что выезд на дороги автомобилей, не подготовленных к зиме, представляет серьезную опасность не только для самих водителей, но и для других участников дорожного движения. Такие транспортные средства могут создавать заторы и задержки на дорогах, а также препятствовать своевременному прибытию специальной снегоуборочной техники агентства к необходимым участкам.

"В настоящее время AAYDA полностью подготовилось к зимнему сезону: для очистки дорог приведено в готовность более 500 единиц специальной техники. Однако без ответственного поведения водителей этих мер может оказаться недостаточно", - отметили в Агентстве.

В связи с этим агентство призывает всех водителей внимательно следить за прогнозами погоды, учитывать погодные условия при планировании дальних поездок и заранее готовить свои автомобили к зимнему сезону.