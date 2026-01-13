Госдеп США выпустил срочное предупреждение

Государственный департамент США выпустил срочное предупреждение для своих граждан, которые до сих пор находятся в Иране, с призывом срочно покинуть страну.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Иране.

Отмечается, что ситуация в стране становится неконтролируемой, эвакуироваться следует самостоятельно, не ожидая помощи Вашингтона.

"Немедленно покиньте Иран. Имейте план выезда, который не предусматривает помощи со стороны правительства США", - говорится в сообщении.

Дипломатическое ведомство подчеркивает критический уровень опасности.

Американцам рекомендуют рассмотреть вариант выезда сухопутным путем через границы с Арменией или Турцией, если передвижение все еще остается безопасным.

Граждан предупреждают о необходимости иметь альтернативные средства связи из-за отключения интернета по всему Ирану.

Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о тарифе в 25% для стран, торгующих с Ираном.