Volvo отзовет по всему миру кроссоверы EX30

Автопроизводитель Volvo отзовет для проверки батарей 33,7 тыс. кроссоверов EX30, сообщает портал carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что отзывная кампания связана с качеством батарей, поставляемых китайским производителем Sunwoda Electronic. Такие аккумуляторы при использовании быстрой зарядки могут воспламениться.

Один из последних случаев, повлиявших на принятие решения об отзыве машин - возгорание Volvo EX30 в дилерском центре в Бразилии в ноябре 2025 года. Автомобиль был полностью уничтожен, для его тушения потребовалось 4 пожарных машины.