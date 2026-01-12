https://news.day.az/autonews/1808948.html Volvo отзовет по всему миру кроссоверы EX30 - ПРИЧИНА Автопроизводитель Volvo отзовет для проверки батарей 33,7 тыс. кроссоверов EX30, сообщает портал carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что отзывная кампания связана с качеством батарей, поставляемых китайским производителем Sunwoda Electronic.
Отмечается, что отзывная кампания связана с качеством батарей, поставляемых китайским производителем Sunwoda Electronic. Такие аккумуляторы при использовании быстрой зарядки могут воспламениться.
Один из последних случаев, повлиявших на принятие решения об отзыве машин - возгорание Volvo EX30 в дилерском центре в Бразилии в ноябре 2025 года. Автомобиль был полностью уничтожен, для его тушения потребовалось 4 пожарных машины.
