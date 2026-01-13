Италия положительно оценила интерес SOFAZ к инвестициям на своем рынке

Италия приветствует интерес Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) к использованию инвестиционных возможностей на местном рынке.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли по случаю шестого заседания Итало-азербайджанской межправительственной комиссии в Баку, передает Day.Az.

Чириелли отметил, что, несмотря на то, что нефтегазовая отрасль остается основой иностранных инвестиций в Азербайджан, межправительственная комиссия также уделит внимание другим значимым направлениям.

"Важные инвестиционные и бизнес-возможности могут возникнуть в рамках проектов, связанных с транспортной и логистической инфраструктурой, в частности в контексте Среднего коридора, соединяющего Европу и Азию, а также при развитии новых транспортных и инфраструктурных объектов в Азербайджане. Не менее интересными являются возможности в сфере модернизации сельского хозяйства, программ развития ИКТ, здравоохранения и фармацевтики", - подчеркнул замминистра.

Чириелли также отметил, что итальянское правительство активно привлекает иностранные инвестиции, создавая благоприятные условия для иностранных инвесторов.

"Италия предлагает значительные инвестиционные возможности в ключевых секторах, таких как энергетика, сети, телекоммуникации и транспорт. Будучи второй по величине производственной экономикой в Европе, Италия является одним из основных "ворот" на рынок Европейского союза с 500 миллионами потребителей. В этой связи мы приветствуем интерес Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) к использованию инвестиционных возможностей в Италии и с благосклонностью смотрим на дальнейшие инвестиции в нашу страну со стороны азербайджанских компаний и инвестиционных фондов", - пояснил заместитель министра.

Напомним, что 18 июля 2025 года SOFAZ заключил соглашение с ведущей компанией в области возобновляемой энергетики Enfinity Global о приобретении 49% доли в портфеле солнечных фотоэлектрических (PV) электростанций мощностью 402 МВт, расположенных в Италии.

В рамках соглашения Enfinity привлекает инвестиционных партнёров для поддержки своего портфеля в Италии, что позволит компании реинвестировать средства и ускорить реализацию проектов общей мощностью 2,6 ГВт в солнечной энергетике и 5,3 ГВт в хранении энергии, укрепляя ее позиции крупнейшего независимого производителя электроэнергии в стране.

Инвестиционный портфель включает 14 солнечных электростанций, как действующих, так и находящихся в стадии строительства, расположенных в регионах Лацио и Эмилия-Романья. Производимая ими электроэнергия реализуется по долгосрочным договорам купли-продажи (PPA), что обеспечивает клиентам стабильные цены на электроэнергию и гарантирует устойчивые денежные потоки. Ожидается, что данные объекты будут ежегодно производить около 685 ГВт∙ч чистой электроэнергии, что позволит сократить выбросы CO₂e примерно на 184 950 тонн в год - эквивалент годового потребления электроэнергии более чем 250 000 домохозяйств Италии.