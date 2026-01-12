https://news.day.az/sport/1808887.html "Лянкяран" расстался с канадским баскетболистом Баскетбольный клуб "Лянкяран" официально прекратил сотрудничество с 24-летним канадским легионером Анкитом Чоудхари. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу "Лянкярана", баскетболист продолжит карьеру в Суперлиге Словении, в клубе "Рогашка". Напомним, что ранее "Лянкяран" также расстался с габонским легионером Антони Цегакеле.
"Лянкяран" расстался с канадским баскетболистом
Баскетбольный клуб "Лянкяран" официально прекратил сотрудничество с 24-летним канадским легионером Анкитом Чоудхари.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу "Лянкярана", баскетболист продолжит карьеру в Суперлиге Словении, в клубе "Рогашка".
Напомним, что ранее "Лянкяран" также расстался с габонским легионером Антони Цегакеле.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре