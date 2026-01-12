"Лянкяран" расстался с канадским баскетболистом

Баскетбольный клуб "Лянкяран" официально прекратил сотрудничество с 24-летним канадским легионером Анкитом Чоудхари.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу "Лянкярана", баскетболист продолжит карьеру в Суперлиге Словении, в клубе "Рогашка".

Напомним, что ранее "Лянкяран" также расстался с габонским легионером Антони Цегакеле.