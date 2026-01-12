Мерц раскрыл, как может развиться ситуация с Гренландией

США могут продолжить защищать Гренландию вместе с Данией, однако точный формат сотрудничества двух стран будет определен в ходе переговоров. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы ведем очень подробные переговоры с датским правительством и просто хотим работать вместе, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью в Гренландии", - сказал глава немецкого правительства.

Мерц ожидает, что к этим переговорам также подключатся американцы. По его мнению, они продлятся в течение следующих нескольких дней или недель и покажут, в какой формат сотрудничества все это выльется.