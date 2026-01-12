Каков риск сильного землетрясения в Азербайджане?

Землетрясения в Шамахы вызвали обеспокоенность среди населения. Так, 10 числа месяца произошло землетрясение силой 3,8 балла, которое ощущалось, но разрушений не зафиксировано. Сегодня произошло еще одно землетрясение силой 3 балла, однако подземные толчки не ощущались. Жители опасаются возможных подземных толчков в Баку и прилегающих районах.

Могут ли такие последовательные землетрясения быть предвестником более сильных толчков?

Как передает Day.Az, генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли в комментарии для Milli.Az заявил, что в Азербайджане ежедневно фиксируются подземные толчки разной силы.

"Некоторые из них ощущаются, но причин для беспокойства нет. С вечера вчерашнего дня до 9 утра сегодня произошло 32 подземных толчка, ни один из которых не ощущался. В ближайшие дни также не ожидается сильного или разрушительного землетрясения", - подчеркнул он.